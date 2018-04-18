Gazete Habertürk'ün haberine göre okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) taslak kayıt takvimi sunacak. İlk kayıt dönemi olarak 27 Haziran'ın düşünüldüğü bu takvimde en az iki önkayıt ve kesin kayıt, ardından da boş kalan kontenjanlar için serbest kayıt dönemi olacak. Bu yıl da özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak.
Özel liseler kayıtlarını devletten erken yapıp sistemden çekilecek
Bu yıl LGS puanıyla öğrenci alacak özel okullar, kayıtlarını devlette tercihler başlamadan tamamlayacak. Okullar bakanlıktan ‘erken kayıt takvimi’ isteyecek. Özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak
Etiketler: LGS , iptal , MEB , Avusturya , 22 Haziran , 27 Haziran , özel okullar , Milli Eğitim Bakanlığı , lise geçiş sınav
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.