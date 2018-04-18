Özel liseler kayıtlarını devletten erken yapıp sistemden çekilecek





Gazete Habertürk'ün haberine göre okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) taslak kayıt takvimi sunacak. İlk kayıt dönemi olarak 27 Haziran'ın düşünüldüğü bu takvimde en az iki önkayıt ve kesin kayıt, ardından da boş kalan kontenjanlar için serbest kayıt dönemi olacak. Bu yıl da özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak.