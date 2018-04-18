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Özel liseler kayıtlarını devletten erken yapıp sistemden çekilecek

Bu yıl puanıyla öğrenci alacak , kayıtlarını devlette tercihler başlamadan tamamlayacak. Okullar bakanlıktan ‘erken kayıt takvimi’ isteyecek. Özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak



Gazete Habertürk'ün haberine göre okullar, 'na () taslak kayıt takvimi sunacak. İlk kayıt dönemi olarak 'ın düşünüldüğü bu takvimde en az iki önkayıt ve kesin kayıt, ardından da boş kalan kontenjanlar için serbest kayıt dönemi olacak. Bu yıl da özele kayıt yaptıran, devlet için tercih yapamayacak.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 09:38
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