AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? Tıkla-öğren!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından, 14-15 Nisan tarihlerinde yapılan 2018 AÖF İlkbahar Dönemi Sınavları saat 14:00'da başlayan son oturumun bitmesiyle tamamlandı. Sınavdan çıkan kimi öğrenciler, karşılaştıkları soruların zorluğundan yakınırken kimi öğrenciler ise sınavı beklediğinden kolay bulduklarını söyledi. Sınavın bitmesinin ardından gözler AÖF'den gelecek cevap anahtarı açıklamasına çevrildi. Peki, AÖF soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖF Bahar Dönemi vize sınavları zor muydu?

AÖF vize sınavları 14-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Şimdi ise milyonlarca AÖF adayının gözü sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağına çevrildi. İşte AÖF sınavı hakkında merak edilen tüm bilgiler...

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF sınavlarının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav tarihinden itibaren üç gün içerisinde sisteme girilen AÖF soruları ve cevapları için öğrencilerin AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sorgulaması gerekiyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde adaylara duyuruluyor. Sınav sonuçları adreslere postalanmıyor. AÖF vize sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar AÖF resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi yaparak sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.