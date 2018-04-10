2018 AÖL 2.dönem sınav sonuçları! MEB açıkladı mı?

31 Mart cumartesi ve 1 Nisan pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi büyük merak konusu oldu.

Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB konuyla ilgili bir tarih verdi mi? Bunun yanı sıra cevap kağıtları eksik basılan derslere giren öğrenciler AÖL telafi sınavına girecek. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili tüm merak edilenler...

AÖL 2.DÖNEM SINAV SONUCU

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları MEB'in yayınladığı iş takvimine göre 10 Nisan 2018 tarihinde yayınlanacak. Fakat henüz resmi bir açıklama olması sebebiyle sınav sonuç tarihlerinde bir değişikliğe gidilebilir.

AÖL TELAFİ SINAVI

MEB'den yapılan açıklamada dörtten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrıldığı belirtildi. Bu adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacağı kaydedildi.

2. dönem AÖL sınavına giren öğrenciler sınav kağıdında yaşanan sorun sebebiyle telafi sınavına girmeyi hak kazandı. MEB'in yayınladığı özür metninde mağdurlar için AÖL telafi sınavı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Peki 2018 yılı itibariyle düzenlenecek olan AÖL (Açıköğretim Lisesi) telafi sınavı yerleri belli oldu mu? Özellikle öğrenciler aynı yerde sınav olup olmayacaklarını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna göre 21 Nisan 2018 tarihinde yapılacak AÖL sınav yerlerinin 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Telafi sınavı yerleri ve giriş belgesi belli olur olmaz MEB ile birlikte aynı anda bu sayfadan öğrenebilirsiniz.

NEDEN TELAFİ SINAVI DÜZENLENİYOR?

MEB olay sonrasında özür dileyerek resmi sitesinden bir özür metni yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özür ve telafi sınavına dair metin şu şekilde; 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacaktır. Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz.

SINAVDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmüyor.

AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.