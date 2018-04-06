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sınavının tarihi belli oldu

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve akademik personel olma hayali kuran kişilerin girdiği bir sınav olan yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. ları geçtiğimiz günlerde biten 2018 ALES ilkbahar dönem sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, sınav tarihini internette sorguluyor. Peki, ALES ne zaman? 2018 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES sınavının başvuru tarihi belli oldu

2018 ilkbahar sınavının ne zaman yapılacağı binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yüksek lisans ları ve akademik personel seçiminde kullanılan, her yıl yüz binlerce adayın ter döktüğü sınavın ilkbahar dönemi başvuruları yakın zaman önce bitmişti. Adaylar şimdi ise sınav tarihinin ne zaman olduğunu merak ediyor. İşte, merakla beklenen 2018 ALES ilkbahar dönemi sınavı hakkında merak edilenler... ALES sınavının başvuru tarihi belli oldu

19 Eylül'de başlayacak başvuru işlemleri 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise, geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi ise 18 Kasım 2018.

NASIL BAŞVURULUR?
Eğer sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuzu bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 15:03
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