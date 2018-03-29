AÖL sınav yerleri açıklandı

AÖL sınav giriş yerleri sınava girecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre baskı tesislerinde çıkan problemlerden dolayı 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenen AÖL sınavı, giriş belgesi ile birlikte yayımlandı. Peki, MEB'e göre AÖL sınav giriş yerleri nereden öğrenilebilecek? İşte, AÖL hakkında detaylı bilgiler

2018 AÖL 2. Dönem sınavlarına günler kala öğrenciler hem son hazırlıklarını yapıp hem de sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek aratıyor.

17 - 18 Mart 2018 tarihinde tarihinde yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavı MEB tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelendi. Sınavın ertelenmesiye öğrenciler de son hazırlıkları yapacak zaman kazandı.

Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler

AÖL SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.