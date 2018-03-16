Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı

MEBBİS üzerinden 2018 Sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri bugün açıklandı. Uzun süredir 'Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü mülakat yerleri açıklandı mı MEBBİS Sözleşmeli öğretmen ataması nasıl olacak Sınav giriş yerleri MEBBİS giriş ekranı üzerinden nasıl sorgulanacak?' soruların yanıtları araştırılıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili tüm detaylar haberimizde. 2018 yılı Mart sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı. Yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması mülakat yerleri bugün içerisinde açıklandı. MEB tarafından yapılan duyuru ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan öğretmenler ile bu öğretmenlerin mülakat giriş yerleri ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusu uyarınca ve duyurudaki atama takvimine göre başvurular alındı. 1 günlük ek süre ile birlikte başvurular 9 Mart 2018 tarihinde sona erdi.Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ve öğretmen alımı mülakat yerleri ilanı, takvimde 16 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. MEBİS 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ve MEB sonuç sorgulama ekranı burada..



Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen adaylarının mülakat yerlerini açıkladı.

Mülakat yerlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Şubat'ta yayımladığı duyuru ile 20 bin sözleşmeli öğretmen alacağını açıklamıştı.

Sözlü sınav merkezleri bugün yayımlandı. Sözlü sınavlar 14 Nisan'da başlayacak, 8 Mayıs'ta bitecek.

İŞTE EN ÇOK ÖĞRETMEN BU ALANLARDAN ALINACAK

Sınıf Öğretmenliği 3 bin 806

İngilizce 2 bin 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bin 907

Okul Öncesi Öğretmenliği Bin 607

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bin 453

Türkçe Bin 450

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Bin 95

Rehberlik 922

Beden Eğitimi 673

Özel Eğitim 664