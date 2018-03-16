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sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklamasında sınav tarihlerinin değiştiği açıklandı! İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları 'ta yapılacak!

AÖF sınav tarihleri değişti! İşte yeni AÖF sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi () İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları yapılan değişiklikle 'ta gerçekleştirilecek.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve ilk defa gerçekleştirilecek Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Sınav tarihlerinin, Milli Eğitim Bakanlığınca olarak yeniden belirlendiği kaydedildi.

Bu nedenle 2-3 Haziran'da yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

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  • 16 Mart 2018, Cuma 12:37
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