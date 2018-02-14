MEB, liselere geçişi düzenleyen yönetmeliği değiştirdi. Yapılan düzenlemeye göre, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulları ve Anadolu Meslek Liselerinin Anadolu Teknik Programlarına merkezi sınavla geçiş olacak.

Liselere İlişkin Değişikliklerin İçeriği Nedir?

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak bir bakıma liseye yerleştirmede yeni sistemin alt yapısı oluşturulmuştur.

Buna göre;

Okullar;

1- Sınavla alan okullar

a- Sadece Merkezi sınavla alanlar

b- Merkezi sınav+yetenek ile alacak olanlar

c- Yetenek sınavı+OBP ile alacak olanlar

2- Sınavsız alan okullar (Ortaokul ve Liseleri eşleştirilmesi sonucunda oluşturulacak bölge okulları)

olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Sınavın adı Merkezi Sınav

Sınav Puanının adı ise Merkezi Sınav Puanı oldu.

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR

Sadece Merkezi Sınavla öğrenci alacak okullar şu şekilde belirlendi:

1- Fen Liseleri

2- Sosyal Bilimler Liseleri

3- Proje Okulları

4- Anadolu Meslek Liselerinin Anadolu Teknik Programları. (buralara direkt 9.sınıfta yerleştirme olacak. Daha önce 10.sınıfta yerleştirme oluyordu)

- Ayrıca Merkezi sınav+yetenek sınavı ile öğrenci alacak okullar olacak

Son olarak;

- Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında; Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayanlara yetenek sınav puanı + OBP puanı ile öğrenci alınacak.

OBP puanı: Ortaokul 6, 7, 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasından oluşacak.

OKULLARA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Okullara yerleştirme şu şekilde olacak:

- Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullarda merkezi sınav puan üstünlüğü

- Ortaöğretim kayıt alanı içindeki, yani sınavsız alan okullara, tercihe bağlı olarak,

- Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

- Merkezi sınav + yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara (Merkezi sınav+yetenek sınavı) puan üstünlüğüne göre,

- Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı+OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre, yerleştirme yapılacak.

Yetenek sınavı ile alan okullar için Genelge diğer okullar için ise yerleştirmeye ilişkin olarak kılavuz yayımlanacak.

Nakillerde de yine okul türüne göre puan sistemi esas alınacak.