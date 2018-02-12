AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, internet üzerinde AÖF kayıt yenileme tarihlerini görüntülemek için "AÖF kayıt yenileme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki AÖF kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte detaylar.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, yapılan sınavlar sonrasında kayıt yenileme işlemleri için bekleyişe başladı. Kayıtlarını yenileyecek olan öğrenciler, kayıt yenileme tarihinin ne zaman olduğunu araştırıyor.

AÖF kayıt yenileme tarihi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin hazırlamış olduğu 2017-2018 akademik takviminde yer alıyor. Takvimde yer alan bilgiye göre, AÖF kayıt yenileme, 12 Şubat 2018 (bugün) başlayacak. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren kayıt yenileme işlemleri, 10 gün sürecek ve 23 Şubat 2018 Cuma günü sona erecek. Öte yandan mzretli kayıt tarihi de 23 Şubat 2018 olarak belirtildi.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işleminde yeni düzenlemeye göre, ders seçimi yapmayan öğrencinin bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecek. Bu yüzden, öğrencilerin ilk olarak ders seçimi yapması ve daha sonrasında ücretlerini ödemeleri gerekecek.

Üçüncü aşamada da AÖF öğrenci otomasyonu paneli üzerinden kayıt kontrol edilecek ve aksi bir durum olmadığı takdirde de son olarak öğrenciler bürodan kitaplarını alacak.

AÖF 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme işlemlerini araştıran öğrenciler, bir yandan da 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri de araştırıyor. Öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize sınavına 14-15 Nisan 2018 tarihlerinde katılacak. Öte yandan AÖF bahar dönemi final sınavı ise 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı da 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak.