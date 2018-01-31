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Öğretmenlere ek atama müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitime ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene 5 bin ilave öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı.

Öğretmenlere ek atama müjdesi!
Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyumu Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. "Türkiye'de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan İsmet Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Yılmaz daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.
  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 13:46
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