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sonuçları açıklandı

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (2017-YLYS) sonuçları açıklandı.

YLSY sonuçları açıklandı

'den yapılan açıklamada, 1416 Sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, adayların, yerleştirme sonuçlarına 17:05'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceği bildirildi.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi 17:44
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