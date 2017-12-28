 ;
Yol Durumu
  1. MEB yeni sınavın detaylarını açıkladı!
  2. Meslek liseliler, stajını kimsesiz yaşlının evinde yapacak

MEB'den liselere giriş sınavıyla ilgili kritik açıklama

Liseye girişte değiştirilen sisteme uygun sınav sorularının örnekleri saat 15:00'te MEB internet adresinde paylaşılacak.

MEBden liselere giriş sınavıyla ilgili kritik açıklama

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 10:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar