MEB'den liselere giriş sınavıyla ilgili kritik açıklama

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.
Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00'te @tcmeb twitter hesabı ile https://t.co/XEGLpk4aJe adresinden paylaşılacak.— MEB (@tcmeb) 28 Aralık 2017
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