MEB yeni sınavın detaylarını açıkladı!

Liseye giriş sınavı örnek soruları, MEB tarafından erişime açıldı. Yeni liseye giriş sınavı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, örnek soruları yayınladı. Yeni sistemin örnek sorularını görüntülemek isteyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesine girmesi yeterli oluyor. İşte liseye giriş sınavı örnek soruları ve detaylar.

LİSEYE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SORULARI ERİŞİME AÇILDI

Liseye giriş sisteminde kaldırılan TEOG sisteminin ardından uygulanacak olan yeni liseye giriş sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yaptığı duyuruda yeni sınav için örnek soruların saat 15:00'de erişime açılacağını duyurmuştu.

Saat 15:30 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (meb.gov.tr) liseye giriş sınavı örnek soruları erişime açıldı.

İşte MEB'in sitesinden yayınlanan o sorular

LİSELERE GİRİŞTE ÖRNEK SÖZEL SINAV SORULARI

LİSELERE GİRİŞTE ÖRNEK SAYISAL SINAV SORULARI

MEB tarafından yapılan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı.

"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise şöyle olacak:

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı, 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak."