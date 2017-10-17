'Gençler, günlük kısır çekişmelere girmesin'

İstanbul Üniversitesi 2017-18 Akademik yılı açılışı dolayısıyla Fen Fakültesinde tören düzenledi. Törene İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, fakülte dekanları katıldı. Düzenlenen açılışta, İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Kaşkaş, yaptığı konuşma ile takdir topladı.

GENÇLİĞİN AZMİ VE CESARETİ

Yaptığı konuşmada Enes Kaşkaş, geleceğe yön veren hareketlerin itici gücü geçmişte olduğu gibi bugün de gençliğin cesareti ve azmi olduğunu söyledi. Türkiye'nin ilk ve en büyük üniversitesinde görev almanın gururunu yaşadığını belirten Kaşkaş,"Fatih sultan Mehmet Han'ın mirası, Sultan Abdulhamid Han'ın emaneti olan şu an çatısı altında birleştiğimiz İstanbul Üniversitesi'ne mensup olma lütfunu bizlere bahşettiği için Rabbime sonsuz hamd ediyorum"diye konuştu.



MEVLANA'NIN SEVGİ DİLİ

Stratejilerinin milli ve manevi değerlerine bağlı, birçok alanda donanımlı gençler yetiştirmek, organizasyon yeteneklerinin arttırmak olduğunu vurgulayan Kaşkaş, "Günlük ve kısır kavgaları terk edecek olan gençliğimiz, Anadolu'nun derin manevi tarihinden beslenerek ortak akıl etrafında, iç çekişmelerden uzak, gelişmeye odaklanmış bir akılda birleşecektir. Bir diriliş, bir uyanışın doğması elbet ortak değerlerimizde buluşmakla mümkündür. Bizler Mevlana gibi sevginin diliyle konuşacak lakin gerektiğinde Pir Sultan'ın dilini kullanmaktan çekinmeyeceğiz."dedi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Kaşkaş, "Akademik yılı açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanına teveccühü ile yeni kurulan araştırma üniversiteleri arasında gösterilen üniversitemiz için bir başka geniş hareket alanı açtığını ifade ederek, " Üniversitemize gösterdiği bu teveccühten ötürü ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca minnet ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim."şeklinde konuştu.