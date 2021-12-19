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    • Eğitim
    • 19.12.2021 09:37
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    • 19.12.2021 09:37
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    20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Yarın kar tatili olan iller listesi 2021! Son dakika Valilik açıklamaları...

    Havaların soğumasıyla birlikte pek çok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın aralarında Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu bir çok ilde şiddetli kar yağışı beklenildiği duyuruldu. Yağışların büyük kuvvette olacağı uyarısı yapıldı. Bu kapsamda 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? soruları gündemde yer alıyor. İşte Yarın kar tatili olan iller listesi 2021 ve son dakika Valilik açıklamaları...

    takvim.com.tr
    20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?

    MGM'den bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler de bulundukları illerde kar tatili yapılıp yapılmayacağını araştırmaya koyuldu. Valiliklerden yapılan son dakika okul tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Yarın kar tatili olan iller listesi 2021 ve son dakika Valilik açıklamaları haberimizde!

    MEB 2021 - 2022 OKUL TATİLİ TAKVİMİ

    *1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

    *Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

    *2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

    * 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    20 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

    20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Ancak MEB'den ve ya valiliklerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla şu an için okulların kar tatiline girmesi söz konusu değil. Açıklama geldiği taktirde yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

    Güncel MGM hava durumu tahminleri ise şöyle;

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        EDİRNE °C, 6°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 7°C
        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 4°C
        Çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 9°C
        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

        İZMİR °C, 13°C
        Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yerel kuvvetli sağanak, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 13°C
        Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 13°C
        Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        HATAY °C, 11°C
        Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 3°C
        Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KONYA °C, 2°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı

        YOZGAT °C, 3°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            BOLU °C, 3°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 7°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            KASTAMONU °C, 2°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

            ÇORUM °C, 3°C
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

            SAMSUN °C, 8°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 7°C
            Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

            TRABZON °C, 10°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ELAZIĞ °C, 4°C
            Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            ERZURUM °C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, 0°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 7°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 13°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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            Haberler Eğitim 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Yarın kar tatili olan iller listesi 2021! Son dakika Valilik açıklamaları...
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