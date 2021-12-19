20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Yarın kar tatili olan iller listesi 2021! Son dakika Valilik açıklamaları...

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-80 km/sa) ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, batısının yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı