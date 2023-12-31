SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2 Ocak okullar tatil mi 2024? 2 Ocak üniversiteler tatil mi, ders var mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Türkiye genelindeki öğrenci ve veliler, 2024 yılının başlangıcında merakla beklenen sorular arasında olan "2 Ocak okullar tatil mi?" konusunda araştırmalara başladı. Her yıl eğitim dönemlerinin başında ve özel günlerde öğrencilere tatil müjdesi verilip verilmeyeceği, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 2 Ocak okullar tatil mi 2024? 2 Ocak üniversiteler tatil mi, ders var mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 13:15 Güncelleme 31 Aralık 2023, 13:15
2 Ocak okullar tatil mi 2024? 2 Ocak üniversiteler tatil mi, ders var mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, öğrenciler için bir müjde daha geldi. 2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, aynı zamanda Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede öğrencilere tatil müjdesi olarak kutlanacak.

Yılbaşı gecesi coşkusuyla birlikte, öğrenciler 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor. Bu tatil, hafta sonu ile birleştiğinde öğrencilere 3 gün boyunca dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak.

Üniversiteler de 1 Ocak'ta tatil olacak.

Ancak, 2 Ocak Salı günü resmi bir tatil değil ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler, yılın ilk gününden sonra normal ders programlarına geri dönerek eğitimlerine devam edecekler.

2024 yılında öğrencilerin dört gözle beklediği diğer tatiller arasında, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İşçi Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günler bulunuyor.

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Sözde demokrat ülkelerin teröre desteği kesmesi gerekiyor
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail’de Netanyahu protestosu: Hain ve hırsız hapse girmeli | Esir takası ve ateşkes için masa kurulacak mı?
Kahvenin tadını BURFAŞ’ta çıkarın
SON DAKİKA