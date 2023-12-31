2 Ocak okullar tatil mi 2024? 2 Ocak üniversiteler tatil mi, ders var mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, öğrenciler için bir müjde daha geldi. 2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, aynı zamanda Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede öğrencilere tatil müjdesi olarak kutlanacak.

Yılbaşı gecesi coşkusuyla birlikte, öğrenciler 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor. Bu tatil, hafta sonu ile birleştiğinde öğrencilere 3 gün boyunca dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak. Üniversiteler de 1 Ocak'ta tatil olacak. Ancak, 2 Ocak Salı günü resmi bir tatil değil ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler, yılın ilk gününden sonra normal ders programlarına geri dönerek eğitimlerine devam edecekler.