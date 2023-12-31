2 Ocak okullar tatil mi 2024? 2 Ocak üniversiteler tatil mi, ders var mı? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, öğrenciler için bir müjde daha geldi. 2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, aynı zamanda Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede öğrencilere tatil müjdesi olarak kutlanacak.
Yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, öğrenciler için bir müjde daha geldi. 2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, aynı zamanda Türkiye genelindeki birçok il ve ilçede öğrencilere tatil müjdesi olarak kutlanacak.
Yılbaşı gecesi coşkusuyla birlikte, öğrenciler 1 Ocak Pazartesi gününün tatil olacağını öğrenmenin sevincini yaşıyor. Bu tatil, hafta sonu ile birleştiğinde öğrencilere 3 gün boyunca dinlenme ve eğlence fırsatı sunacak.
Üniversiteler de 1 Ocak'ta tatil olacak.
Ancak, 2 Ocak Salı günü resmi bir tatil değil ve eğitim-öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler, yılın ilk gününden sonra normal ders programlarına geri dönerek eğitimlerine devam edecekler.
2024 yılında öğrencilerin dört gözle beklediği diğer tatiller arasında, Ramazan Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İşçi Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kurban Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günler bulunuyor.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Bayram arife
10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik veSpor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün