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2 Haziran 2024 LGS A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024), bu yıl 2 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Sınavda, adaylar sözel ve sayısal derslerden toplamda 90 soruya yanıt verecekler. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli sorularla karşılaşacak olan öğrenciler, sınav sonrası puan hesabı yapabilmek adına LGS soruları ve cevapları için araştırmalarına başlayacaklar.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 10:21 Güncelleme 02 Haziran 2024, 10:21
2 Haziran 2024 LGS A-B-C-D kitapçığı soruları cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR

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Verilen süre içerisinde soruları yanıtlamaya çalışacak olan katılımcılar, 2024 LGS sınav sorularını değerlendirme aşamasına geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan sözel ve sayısal sorular, iki oturum halinde öğrencilere yöneltilecek. Bu soruların doğru yanıtlarıyla adaylar, hedefledikleri liselere giriş için önemli bir adım atmış olacaklar.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) sınav soruları ve cevap anahtarı sonuçlar öncesi adayların erişimine sunuluyor. MEB tarafından hazırlanan kitapçıklar sınav sonrası takvim.com.tr'de olacak.

LGS soruları ve cevapları üzerinden adaylar puan hesaplama işlemlerini gerçekleştirerek sınavda yaptıkları net sayılarını kendi hesapları ile belirleyebilecek.

1. OTURUM

Türkçe: 20 Soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 Soru

Yabancı Dil: 10 Soru

2. OTURUM

Matematik: 20 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru

2 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurtdışındaki sınav merkezlerinde 09.30'da başlayacak sınavda ilk adım sözel oturumu olacak.

50 sorudan oluşan 1. Oturum için adaylara 75 dakika veriliyor. 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacak.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Sınav sonrası yayımlanacak LGS cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kontrol edecek adaylar daha sonra puan hesaplama için formüllere yönelecek.

Kılavuzda açıklandığı üzere öğrencinin ham puanı, yöneltilen test özelinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Katsayılara göre değerlendirilecek testlerden elde edilecek LGS puanı ile liselere tercih işlemi gerçekleştirilecek.

SINAVA İTİRAZLAR 5 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

LGS soruları ve cevaplarının yayımlanması sonrası soru, cevap anahtarı ve sonuçlara yapılacak itirazlar en geç 5 gün içerisinde tamamlanacak.

Belirlenen günler içerisinde ÖDSGM resmi sayfasından e-itiraz bölümüne elektronik dilekçeler gönderilecek. İtiraza dair detaylar Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu üzerinden takip edilebiliyor.

SINAV SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA!

LGS soruları ve cevap anahtarı üzerinden tahmini sonuçlarına ulaşacak adaylar; MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre kesin sınav sonuçlarına 28 Haziran 2024 tarihinde erişecek.

Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak ve öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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