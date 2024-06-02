2. OTURUM Matematik: 20 Soru Fen Bilimleri: 20 Soru 2 Haziran Pazar günü yurt içi ve yurtdışındaki sınav merkezlerinde 09.30'da başlayacak sınavda ilk adım sözel oturumu olacak. 50 sorudan oluşan 1. Oturum için adaylara 75 dakika veriliyor. 40 soruluk ikinci oturum ise 80 dakika olarak uygulanacak.

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR Sınav sonrası yayımlanacak LGS cevap anahtarı ile kendi cevaplarını kontrol edecek adaylar daha sonra puan hesaplama için formüllere yönelecek. Kılavuzda açıklandığı üzere öğrencinin ham puanı, yöneltilen test özelinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Katsayılara göre değerlendirilecek testlerden elde edilecek LGS puanı ile liselere tercih işlemi gerçekleştirilecek.

SINAVA İTİRAZLAR 5 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK LGS soruları ve cevaplarının yayımlanması sonrası soru, cevap anahtarı ve sonuçlara yapılacak itirazlar en geç 5 gün içerisinde tamamlanacak. Belirlenen günler içerisinde ÖDSGM resmi sayfasından e-itiraz bölümüne elektronik dilekçeler gönderilecek. İtiraza dair detaylar Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu üzerinden takip edilebiliyor.

SINAV SONUÇLARI 28 HAZİRAN'DA! LGS soruları ve cevap anahtarı üzerinden tahmini sonuçlarına ulaşacak adaylar; MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre kesin sınav sonuçlarına 28 Haziran 2024 tarihinde erişecek. Sonuçlar, https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak ve öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.