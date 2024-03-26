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2. dönem ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 6. ve 9. sınıf matematik, edebiyat ortak sınav soru ve cevapları PDF indir!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirilecek açık uçlu ve kısa cevaplı ortak sınavlara ilişkin kılavuzu yayımladı. Bu kılavuz, öğrenci ve öğretmenler için önemli bilgiler içermekte ve sınavların nasıl gerçekleştirileceğine dair detayları sunuyor. Ortak sınav sonuçlarının açıklanması ve değerlendirme süreci, MEB tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 13:26 Güncelleme 26 Mart 2024, 13:26
2. dönem ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 6. ve 9. sınıf matematik, edebiyat ortak sınav soru ve cevapları PDF indir!

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2. dönem 1. yazılı sınav cevap anahtarı için gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Ülke genelinde aynı anda binlerce öğrencinin katılım sağladığı ortak 1. sınav yazılı cevap anahtarı adaylar tarafından kontrol edilmek üzere sorgulanıyor.

26-27 MART'TA TAMAMLANACAK!

Aralık ayında 6 ve 9. sınıflarda iki dersten çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde aynı sınıflarda ikinci sınavlar yapılacak. Bu sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak.



6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.



6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.



6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katılacak. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış olacak. Soruların puanlaması ise Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Uluslararası sınavlardan PISA, TIMSS ile ulusal izleme araştırması olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması'nda olduğu gibi her öğrenci cevabı iki kere puanlanacak.



Öğrencilerin cevap kâğıtları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince taranarak yazılıma yüklenecek. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak.

Aynı öğrencinin cevabı başka bir ildeki öğretmen tarafından bir kez daha puanlanacak ve iki öğretmenin aynı puanı vermesi durumunda öğrencinin puanı belirlenmiş olacak. İki öğretmenin farklı puan vermesi durumunda ise öğrencilerin cevabı soruları hazırlayan ekipte yer alan üst puanlayıcı tarafından puanlanacak.

ORTAK SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

PUANLAMA 15-19 NİSAN ARASINDA YAPILACAK

Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Puanlamaya katılacak öğretmenler 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından valiliklerce seçildi. Seçilen öğretmenlere puanlama işlemleri başlamadan il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından puanlama eğitimi verilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, farklı sınıf düzeylerinde farklı derslerden yapılmaya devam edecek.

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