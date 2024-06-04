SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ! e-Okul 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf karne görüşü örnekleri 2024!

Yılın ikinci döneminin sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler, karnelerini almanın heyecanını yaşıyor. Öğretmenlerin, öğrencilerinin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini değerlendirdikleri karne görüşleri ise hem öğrenciler hem de veliler için büyük önem taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 09:09 Güncelleme 04 Haziran 2024, 09:09
2. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ! e-Okul 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf karne görüşü örnekleri 2024!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Öğrencilerin karne heyecanıyla birlikte öğretmenler de öğrencilerinin performanslarını değerlendirip karne görüşlerini belirtiyorlar. İşte öğretmenlerin 2024 yılına ait başarılı ve başarısız karne görüşleri...

Başarılı Karne Görüşleri:

"Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum."

"Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede."

"Seni tebrik ederim. Başarılı bir yıl geçirdin. Notların gibi hayatında başarılarla dolu olsun. Tatilde bol bol dinlen. İyi tatiller canım öğrencim."

"Benim akıllı kızım seni tebrik ederim. Çok güzel bir karnen var. Başarılarının devamını dilerim. Tatilde kitap okumaya devam et. İyi tatiller prensesim."

"Planlı ve düzenli çalıştığın için bu dönemin mükafatını karnende görüyorsun. Arkadaşlarınla ve ailenle güzel bir yarıyıl tatili geçirmeni temenni ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

"Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…"

"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…"

Başarısız Karne Görüşleri:

"Derslerine daha fazla zaman ayırmalısın. Derslerini düzenli olarak tekrar ederek ve bol bol soru çözerek başarılarını artırabilirsin."

"Dikkat eksikliğin var. Derslerine odaklanmak için daha fazla çaba sarf etmelisin. Önümüzdeki dönemde bu konuda kendini geliştirmeni dilerim."

"Derslerine olan ilgini artırmalısın. Derslerini düzenli takip ederek ve planlı çalışarak başarılarını artırabilirsin."

"Dersleri çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum."

"Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum."

"Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir."

"Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum."

Öğretmenlerin bu görüşleri, öğrencilerin hem başarılarını kutlamak hem de gelişim alanlarını belirlemek amacıyla oldukça önemli bir rol oynuyor. Her öğrencinin potansiyeline odaklanarak desteklenmesi, başarılı bir eğitim sürecinin sağlanmasına katkı sağlıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Menajeri duyurdu
İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Normalin 8-12 derece üzerinde olacak! Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Borsada yatırımcı akını: 20 şirketten beş ayda 44.2 milyarlık halka arz!
Gaziantep’te korkunç cinayet! Çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu! Çuvala konulup...
PKK elebaşı Murat Karayılan saklandığı inden ABD’ye sığındı! ’Teröristan’ odaklı sözde seçime ’demokratik’ kılıfı
Uzmanlardan YKS önerileri: Son bir hafta ne yapılmalı? İşte netlerinizi artırabilecek ipuçları...
SON DAKİKA