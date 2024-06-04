2. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ! e-Okul 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. sınıf karne görüşü örnekleri 2024!

"Dersleri çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek dönem daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller kuzum."

"Derslerine olan ilgini artırmalısın. Derslerini düzenli takip ederek ve planlı çalışarak başarılarını artırabilirsin."

"Dikkat eksikliğin var. Derslerine odaklanmak için daha fazla çaba sarf etmelisin. Önümüzdeki dönemde bu konuda kendini geliştirmeni dilerim."

"Derslerine daha fazla zaman ayırmalısın. Derslerini düzenli olarak tekrar ederek ve bol bol soru çözerek başarılarını artırabilirsin."

"Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. İyi tatiller…"

"Son derece başarılı geçen birinci dönem için seni tebrik ediyorum. Senden daha fazlasını bekliyorum. İyi tatiller…"

"Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. Önümüzdeki dönem senden daha iyisini bekliyorum."

"Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir."

"Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum."