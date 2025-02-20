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2. dönem ne zaman sona erecek? İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? MEB 2025 tatil takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak edilen 2. dönem ara tatil tarihleri netleşti. Özellikle yazılı ve sözlü sınavların ardından dinlenmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat olan ara tatil bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Peki, 2. ara tatil kaç gün sürecek ve okullar ne zaman kapanacak?

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 11:17
2. dönem ne zaman sona erecek? İkinci ara tatil ne zaman, hangi aya denk geliyor? MEB 2025 tatil takvimi!

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    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okulların kapanış ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Öğrenciler ve veliler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

    Takvime göre hafta sonlarıyla beraber 2. ara tatil tam 9 gün sürecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Okullar Ne Zaman Kapanacak?

    2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte tüm öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlamış olacak.

    Yaz Tatili Ne Zaman Başlıyor?

    Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler için yaz tatili 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yaklaşık 2,5 aylık tatilin ardından yeni eğitim öğretim yılına başlanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

    MEB takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MEB 2025 Takvimi

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı eğitim takvimi şu şekilde:

    Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi.

    Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı sona erdi.

    İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.

    İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

    Öğrenciler ve veliler, bu takvime göre planlarını yaparak tatil sürecini verimli bir şekilde değerlendirebilirler. 2025 yılı eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar dileriz.

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