2. dönem karne nasıl hesaplanır? TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Not Ortalaması Hesaplama

Takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması hesaplama şu adımlarla yapılır:

Öğrencinin her ders için 1., 2., ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması.

Toplanan puanların toplam sınav sayısına bölünmesiyle her dersin not ortalaması hesaplanır.

Tüm derslerin not ortalamalarının toplanması.

Toplam not ortalamasının ders sayısına bölünmesiyle tüm dönemin not ortalaması hesaplanır.