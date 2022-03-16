2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔊AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ✅ MEB sorgulama ekranı!

2. dönem AÖL sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 - 10 Mart tarihleri arasında düzenlenmişti. Gözler şimdi MEB tarafından yapılacak resmi açıklamada. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2. dönem açık lise sınav sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MEB sorgulama ekranı!
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi açıklama gelmedi. Sonuçların 10 gün içerisinde açıklanacağı öngörülüyor. Öte yandan son gerçekleştirilen sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, sonuçları da 20 Aralık'ta erişime açılmıştı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulanır ve bir dersten başarılı olmak için 45 puan alınması gerekir.