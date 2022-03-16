2. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔊AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ✅ MEB sorgulama ekranı!

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi açıklama gelmedi. Sonuçların 10 gün içerisinde açıklanacağı öngörülüyor. Öte yandan son gerçekleştirilen sınav 10 Aralık tarihinde tamamlanmış, sonuçları da 20 Aralık'ta erişime açılmıştı.