19 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Özellikle Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı beklenirken, valilikler tarafından yapılan duyurulara göre bazı şehirlerde eğitime ara verildi.
Fotoğraflar: AA
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER VE İLÇELER
📌 KIRKLARELİ
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinde dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kofçaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
📌 AMASYA
– Tüm okullar tatil
📌 GÜMÜŞHANE
– Tüm okullar tatil
📌 ORDU
Tüm okullar tatil: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey
Kısmi tatil: Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye, Ünye (Bazı okullarda tatil)
📌 ÇORUM
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaca ve Ortaköy ilçelerindeki bütün okullarda, Osmancık ilçesinde de taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.
Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.
📌 KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede taşımalı, bir ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliği tarafından kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.
📌 SAMSUN
Samsun'da olumsuz hava şartları nedeniyle 15 ilçede bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile eğitime 1 gün ara verilen ilçeleri ve okulları duyurdu. Alaçam ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarda eğitime ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler de izinli sayılacaklar. Asarcık ilçesindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Atakum ilçesinde Sarayköy İlk ve Ortakokulu ile Özeren İlk ve Ortaokulu'nda, Ayvacık ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Bafra ilçesinde taşıma merkezlerinden Ortadurak, Müstecep İlk ve Ortaokulu, Kolay Anadolu Lisesi, Kolay Ortaokulu, Neyzen Tevfik İlkokulu'nda eğitim-öğretime ara verildi. Bafra ilçesinde Osmanbeyli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na Alaçam, Aşağı Koçlu; Bafra Özel Eğitim Meslek Okulu'na Aydınpınar ve Çetirlipınar; Seyhulas Özel Eğitim Meslek Okulu'na Yakakent Asmapınar, Alaçam Etyemez, Mustafa Erdin İlk ve Ortaokulu'na Azay-Barış mahallelerinden, ayrıca Kanlıgüney, Paşaşeyh, Müstecep, Kolay, Eynegazi, İlyaslı, Kanberli, Türkköyü, Dikencik, Darboğaz, Köseli mahallelerinden ilçe merkezine gelen taşımalı ortaöğretim ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile ilçe merkezine kırsal mahallelerden taşıma yoluyla eğitime gelen öğrenciler çarşamba günü izinli sayılacaklar.
Canik ilçesinde taşıma merkezi köy okullarında ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak.
Çarşamba ilçesinde birleştirilmiş sınıflı ilkokullarından Köroğlu İlkokulu, Köroğludamat İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve taşıma merkezi olan Gülören İlkokulu, Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu, Kabaceviz İlk ve Ortaokulu, Ağcagüney Anadolu Lisesi, Ağcagüney İlkokulu ve Ağcagüney Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu tatil edilirken, Bezirgan, Gülören, Koldere, Köroğlu, Karakaya, Ulupınar, Ağcagüney, Gökçeçakmak, Porsuk, Yeşildere ve Selimiye mahallelerinden gelen özel eğitim öğrencileri de izinli sayılacak.