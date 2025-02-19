19 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilik açıklamaları...

(Takvim Foto Arşiv) Havza ilçesinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, İlkadım ilçesinde Toybelen İlk ve Ortaokulu, Çatkaya İlk ve Ortaokulu ve tüm resmi taşıma merkezi özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim öğretime ara verildi. Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Tekkeköy ilçesinde taşıma merkezi ve birleştirilmiş sınıflı köy okullarında (özel eğitim öğrencileri de dahil) eğitim öğretime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler izinli sayılacak. Terme ilçesinde Ambartepe İlk ve Ortaokulu'nda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına gelen öğrenciler izinli sayılacak. Yakakent ilçesinde Büyük Kırık Karaaba İlk ve Ortokulu'nda eğitime ara verilirken, ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime devam eden öğrenciler izinli sayılacak.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyündeki tüm resmi ve özel okulların, 19 Şubat 2025 günü 1 gün tatil edildiği belirtildi . Açıklamada, bu bölgelerdeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Önleyici tedbir ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı kent ve ilçelerde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

(Takvim Foto Arşiv)

📌TOKAT

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

📌TRABZON

Trabzon'un Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçesindeki bazı okullarda eğitime kar nedeniyle 1 gün ara verildi. Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı bazı mahalle yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatılırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Özellikle yüksek kesimlerde yer alan mahallerde kar yağışı etkili olurken, Akçaabat, Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde bazı mahallerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi.

Akçaabat'ta 11, Arsin'de 1, Çarşıbaşı'nda 7 ve Yomra'da 4 okulda eğitime bugün ara verildiği, aynı ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.





📌YOZGAT

Yozgat'ta kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

📌TUNCELİ



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.