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    • Eğitim
    • 18.01.2022 14:52
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    • 18.01.2022 14:52
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    19 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Kar tatili olan iller! Eskişehir, Karabük, Bolu, Artvin, Rize, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş

    Öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündeminde 'kar tatili' açıklamaları yer alıyor. Milyonlarca kişi 19 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorularına yanıt arıyor. Kar tatili olan iller tek tek açıklandı. Peki Eskişehir, Trabzon, Karabük, Bolu, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Artvin, Rize, İstanbul, Bingöl, Muş, Giresun, Gaziantep, Adıyaman'da okullar tatil edildi mi? İşte son dakika Valilik açıklamaları...

    19 Ocak okullar tatil mi?

    19 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı? soruları yoğun olarak araştırlıyor. Meteoroloji'den son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Hal böyle olunca öğrenci, veli ve öğretmenler de Valiliklerden 'kar tatili' açıklaması gelip gelmediğini merak ediyor. 18 Ocak'ta hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle bir çok ilde okullar tatil edilmişti. Gözler 19 Ocak Çarşamba gününe çevrildi. Peki Valiliklerden son dakika açıklama geldi mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika gelişmeler...

    19 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

    Kastamonu, Karabük, Adıyaman, Gaziantep, Rize, Trabzon, Bolu, Artvin ve Denizli'de 18 Ocak Salı günü okullar tatil edilmişti. 19 Ocak Çarşamba günü için ise henüz Valiliklerden bir açıklama gelmedi. Son dakika gelişmeler, açıklamalar, duyurular yapıldığında haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için takipte kalınız.

    METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

    EDİRNE °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İZMİR °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

        MUĞLA °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ISPARTA °C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MERSİN °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

        ANKARA °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı

        KAYSERİ -7°C, 3°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KONYA -4°C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        RİZE °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TOKAT °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AĞRI °C, -16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren itibaren kar yağışlı

        ERZURUM °C, -5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

        MALATYA °C, 2°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        VAN °C, -4°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren itibaren kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            MARDİN °C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

            SİİRT °C, 3°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
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            Haberler Eğitim 19 Ocak okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Kar tatili olan iller! Eskişehir, Karabük, Bolu, Artvin, Rize, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş
                SON DAKİKA