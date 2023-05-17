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    • Eğitim
    • 17.05.2023 22:32
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    • 17.05.2023 22:32
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    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? RESMİ TATİLLER 2023! 19 Mayıs Cuma okullar yarım gün mü?

    19 Mayıs okullar tatil mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için araştırmalar hızlandı. Özellikle öğrenciler 19 Mayıs Cuma okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs 2023 okullar tatil mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    19 Mayıs Cuma okullar yarım gün mü?

    19 Mayıs için geri sayım sürerken bir yandan da bu tarihte okulların açık olup olmadığı merak eidliyor. İşte detaylar...

    19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs Cuma günü Bankalar, Noterler, Vergi daireleri gibi birçok kamu kuruluşu da kapalı olacak.

    19 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak. İlköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencileri 22 Mayıs tarihinde eğitime kaldıkları yerden devam edecek.

        19 MAYIS TARİHİNDE KAPALI OLAN YERLER NERELER?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Kamu kurumları noter, aile hekimliği, okullar, üniversiteler, belediyeler, borsa, özel ve kamu bankaları kaplı olacak.

        2023 RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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        Haberler Eğitim 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? RESMİ TATİLLER 2023! 19 Mayıs Cuma okullar yarım gün mü?
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