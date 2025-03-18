19 Mart 2025 yarın okullar tatil mi? Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas...

Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, 19 Mart 2025 Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler, 19 Mart 2025 Çarşamba günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji yetkililerinin açıklamalarına göre, Bolu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Yağışın bazı illerde yoğun kar, bazı illerde ise karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Yetkililer, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
VALİLİKLERDEN TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
Soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı illerde, 19 Mart Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Valilikler 19 Mart Çarşamba günü için henüz okul tatili kararı almadı.
Son dakika açıklamaları ve valilik duyuruları geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.
YETKİLİLER UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Özellikle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları, çatılardaki buz sarkıtları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Vatandaşların, valilik ve kaymakamlıklardan yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.