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180 puanın altında alanlar tercih yapabilecek mi? 2024-YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılacak?

Üniversite adayları büyük bir heyecanla tercih dönemi için hazırlık yapacak. Üç milyonu aşkın öğrencinin katıldığı TYT, AYT ve YDT sınavlarının sonuçları, 17 Temmuz tarihinde ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar hedefledikleri üniversitelere yerleşmek için tercih sürecine odaklanacaklar.

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 14:08 Güncelleme 08 Haziran 2024, 14:09
180 puanın altında alanlar tercih yapabilecek mi? 2024-YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılacak?

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Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. 2024-2025 akademik yılında üniversiteye adım atmak isteyen öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini büyük bir merakla bekliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

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