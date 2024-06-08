180 puanın altında alanlar tercih yapabilecek mi? 2024-YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. 2024-2025 akademik yılında üniversiteye adım atmak isteyen öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini büyük bir merakla bekliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.