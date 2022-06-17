18 Haziran 2022 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? soruları YKS adaylarının gündeminde yer alıyor. YKS sınav günü otobüsler ücretsiz olacak. YKS'de adaylarının giriş belgeleri ve kimliklerinin yayında olması gerekiyor. YKS'nin 1. oturumu olan TYT saat 10:15'te başlayacak. Adaylar sınav sonrasında ÖSYM'nin sitesi üzerinden soru kitapçığına ve cevap anahtarına erişebilecek. Kitapçık üzerinden kaç puan alacaklarını hesaplayabilecekler. İşte YKS TYT Türkçe Sözel-SAYISAL matematik A-B-C-D SORULARI VE CEVAPLARI FULL PDF!
18 HAZİRAN 2022 YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
YKS TYT oturumu soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında 2022 YKS TYT oturumu soru ve cevaplarının sınavın uygulandığı gün ya da bir sonraki gün yayımlanması bekleniyor. ÖSYM'den konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
YKS SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.