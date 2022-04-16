16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? 🔔Bu hafta sonu ne sınavı var? 📅ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

Hafta sonunun gelmesiyle yine her hafta olduğu gibi bu hafta sonu hangi sınavların gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Bu hafta çok önemli sınavlar uygulanacak. Bilindiği üzere Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar hafta sonları yapılıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimine göre de 16 ve 17 Nisan tarihlerinde iki önemli sınav gerçekleştirilecek. Peki Bu hafta sonu ne sınavı var? 16 Nisan Cumartesi, 17 Nisan Pazar hangi sınav var? İşte ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ!