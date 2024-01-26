15 TATİL UZATILDI MI 2024? MEB son dakika 15 tatil 1 ay mı olacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Lise, anaokul, ilkokul...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 22 Ocak itibarıyla başlayan ve 5 Şubat'ta sona erecek olan 15 tatilin, grip vakalarının artışı ve JN1 varyantı endişeleri nedeniyle uzatılacağı iddiaları gündemde dolaşıyordu. Ancak, MEB yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öğrenciler arasında kısa süre içinde yayılan ve sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan bu söylentilerin ardındaki gerçekler, MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama ile aydınlatıldı. Buna göre, 15 tatil süresinin normal takvimle devam edeceği ve 5 Şubat'ta öğrencilerin ikinci döneme başlayacağı doğrulandı.