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15 TATİL UZATILDI MI 2024? MEB son dakika 15 tatil 1 ay mı olacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Lise, anaokul, ilkokul...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem sona erdi ve öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. Bu süreçle birlikte, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatiline giren öğrenciler arasında sosyal medyada yayılan "15 tatil uzayacak" iddiaları gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 09:05 Güncelleme 26 Ocak 2024, 09:05
15 TATİL UZATILDI MI 2024? MEB son dakika 15 tatil 1 ay mı olacak? Sömestr tatili ne zaman bitiyor? Lise, anaokul, ilkokul...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 22 Ocak itibarıyla başlayan ve 5 Şubat'ta sona erecek olan 15 tatilin, grip vakalarının artışı ve JN1 varyantı endişeleri nedeniyle uzatılacağı iddiaları gündemde dolaşıyordu. Ancak, MEB yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Öğrenciler arasında kısa süre içinde yayılan ve sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan bu söylentilerin ardındaki gerçekler, MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama ile aydınlatıldı. Buna göre, 15 tatil süresinin normal takvimle devam edeceği ve 5 Şubat'ta öğrencilerin ikinci döneme başlayacağı doğrulandı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı MEB takvimine göre belirlenen diğer tatil dönemleri şu şekilde:

Ara Tatil: 13-17 Kasım

15 Tatil: 22 Ocak-5 Şubat

Ara Tatil: 8-12 Nisan

Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış: 14 Haziran

Ayrıca, 2024 resmi tatil günleri de şu şekilde sıralanmıştır:

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

MEB, öğrenci ve velilerden resmi duyuruları takip etmelerini ve güncel bilgilere ulaşmak için resmi kanalları kullanmalarını önermektedir.

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