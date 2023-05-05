15 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? Seçim sonrası okullar tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi 2023 resmi tatil mi, okullar kapalı mı olacak?

14 Mayıs seçimlerinden sonraki gün 15 Mayıs'a denk geliyor. Bir önceki seçimlerde seçimin ertesi gün okullar tatil edilmişti. Peki, 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte detaylar...
SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI?
14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek. Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak. Oy kullnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak. Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.
15 Mayıs okulların tatil olmasına yönelik henüz bir açıklama yok. Fakat bir önceki seçimlerin ertesi günü okullar tatil edilmişti. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2023
298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."