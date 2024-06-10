1,2,3,4,5,6,7 zayıfla sınıf geçilir mi? KAÇ ZAYIFLA SINIFTA KALINIR 2024? İlkokul, ortaokul, lise sınıf geçme şartları neler?

Ortaokulda ve Lisede 5, 6, 7 Zayıfla Sınıf Geçilir Mi?

5,6,7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması uygulanmamaktır. Ancak lisede yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunan bir öğrencinin sınıfı geçmesi mümkün değildir. 5, 6, 7 zayıfı bulunan bir öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorundadır.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.