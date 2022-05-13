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    • Eğitim
    • 13.05.2022 11:00
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    • 13.05.2022 11:11
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    1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları! BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022?

    BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? Sorusu sınav sonuçlarının ardından merak edildi. 19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçları açıklandı. Peki, BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları nasıl? İşte merak edilenler!

    BİLSEM 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları!

    BİLSEM sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Normal eğitim kurumlarında zihinsel, görsel, müzik gibi alanlarda özel yeteneği bulunan öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. BİLSEM sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler için MEB'ten açıklama geldi. Peki, BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022? BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları nasıl?

    2022 BİLSEM TABAN PUANLARI KAÇ?

    Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için taban puanlar belirlendi.

    İşte 1, 2, 3 ve 4. sınıf BİLSEM taban puanlar:

    1. sınıflar
    Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380
    Resim Yetenek Alanı: 90
    Müzik Yetenek Alanı: 85

    2. sınıflar
    Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410
    Resim Yetenek Alanı: 90
    Müzik Yetenek Alanı: 85

    3. sınıflar
    Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430
    Resim Yetenek Alanı: 94
    Müzik Yetenek Alanı: 90

    4. sınıflar
    Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 450
    Resim Yetenek Alanı: 94
    Müzik Yetenek Alanı: 90

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulamaları 13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

        2022 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bireysel değerlendirme sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 09 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecekler. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacaktır.

        a) MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlüklerince 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/ İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/ Sınav İşlemleri Modülünde yazdırılarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.

        b) Uygulama giriş belgelerinin yay ımlandığının duyurulma sorumluluğu okul müdürlüklerine, imza karşılığı teslim alınma sorumluluğu ise öğrenci velilerine aittir. Belgelerin imza karşılığı teslimi zorunlu olup bu durum dışında yapılan uygulamaların sorumluluğu okul müdürlüklerine

        c) Öğretmen ve öğrencilerin uygulamaya çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile veribank, dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelli ği olan, özel elektronik donan ımlı aletler, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlarla gelmeleri yasaktır.

        ç) Resim ve müzik yetenek alanlar ında de ğerlendirmeye alınacak ö ğrenciler giriş belgelerinde belirtilen saatten 30 dakika önce; genel zihinsel yetenek alan ında uygulamaya alınacak öğrenciler ise giriş belgelerinde yer alan saat te uygulama merkezlerinde hazır bulunacaklardır. Öğrenciler giriş belgelerindeki randevu saatinden en fazla 15 (on beş) dakikaya kadar olan gecikmelerde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirmeye alınmayacaklardır.

        d) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmeleri RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanı değerlendirmeleri ise B İLSEM'lerde yapılacaktır ancak değerlendirmeler RAM'ların ve BİLSEM'lerin fiziki koşullarının uygun olmaması ve de ğerlendirmenin gerçekleştirileceği 8 kurumun da ilgili RAM'ların ve BİLSEM'lerin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartı ile Merkez Tan ılama Sınav Komisyonunun kararı ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda gerçekleştirilebilecektir.

        e) Genel zihinsel yetenek alanı değerlendirmelerine ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanında bulunduğu RAM'larda, resim ve müzik yetenek alanları için ise değerlendirme yapılan bölgenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lerde muhafaza edilecektir.

        f) Değerlendirmelerde görev alacak uygulayıcılara beyanlarına bağlı olarak kendileri ile üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı bulunan öğrencilerin de ğerlendirmelerinde görev verilmeyecektir.

        g) Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yap ıldığı kurum müdürlüklerince, ö ğrencilerin "MEBB İS/BİLSEM Modülü/Bireysel De ğerlendirme İşlemleri (S ınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi" ekranında "GİRDİ" olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

        h) Uygulayıcılar, öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan "MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi" ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

        ı) Değerlendirme ve sonuçların kayıt altına alınması uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve de ğerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
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        Haberler Eğitim 1.2. 3. 4. sınıf baraj puanı - taban tavan puanları! BİLSEM sınavını kazanmak için kaç puan almak gerekir 2022? BİLSEM kaç puanla kazanılır 2022?
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