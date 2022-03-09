10 Mart 2022 Perşembe tatil edilen iller! Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi?

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR ART ARDA GELDİ

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

81 İLDE HAVA DURUMU

MARMARA

çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı