10 Mart 2022 Perşembe tatil edilen iller! Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi?

10 Mart 2022 Perşembe tatil edilen iller sıklıkla araştırılıyor. Tüm yurdu sarması beklenen kar yağışı nedeniyle Bitlis'ten 'kar tatili' açıklaması geldi. Hal böyle olunca diğer illerde yaşayan vatandaşlar okulların durumunu araştırmaya başladı. Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar ve kar tatili edilen illerin listesi...
NEVŞEHİR, KAYSERİ, KIRŞEHİR, NİĞDE, AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bitlis Valiliği kent merkezi, Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak'ta ve bağlı köylerinde okulların 9 Mart 2022 Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca kent merkezi ve bu 4 ilçede resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları belirtildi.
Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
METEOROLOJİ'DEN UYARILAR ART ARDA GELDİ
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Antalya'nın doğusu, Konya, Tunceli, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzurum'un güneyi, Kars, Ağrı, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
81 İLDE HAVA DURUMU
MARMARA
çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde İç Ege'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı