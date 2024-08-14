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1. sınıflar ne zaman açılıyor? MEB 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Okula uyum haftası tarihleri....

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Okulların ne zaman açılacağı merak edilirken, özellikle 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri, bu tarihleri yakından takip ediyor. Peki, 1.sınıflar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 23:56 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 23:56
1. sınıflar ne zaman açılıyor? MEB 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Okula uyum haftası tarihleri....

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2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı ve veliler ile öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. İşte tüm detaylar...

OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İŞTE ARA TATİL VE YARIYIL TATİL TARİHLERİ 🗓️

1. Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 🍂

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma ❄️

2. Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi 📚

2. Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma 🌸

2. Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma 🎓

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