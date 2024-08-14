1. sınıflar ne zaman açılıyor? MEB 2024-2025 okullar ne zaman açılacak? Okula uyum haftası tarihleri....

2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı ve veliler ile öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. İşte tüm detaylar...
2024-2025 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı ve veliler ile öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merakla bekliyor. İşte tüm detaylar...
OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
MEB 2024-2025 ÇALIŞMA TAKVİMİ
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
İŞTE ARA TATİL VE YARIYIL TATİL TARİHLERİ 🗓️
1. Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 🍂
Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma ❄️
2. Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi 📚
2. Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma 🌸
2. Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma 🎓