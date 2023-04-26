1 Mayıs 2023 Pazartesi TATİL Mİ? MEB RESMİ TATİLLER listesi! 1 Mayıs 2023 İşçi Bayramı hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs tarihinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olup hizmet vermemektedir.
1 MAYIS OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.