SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

1 hafta öne çekildi; MEB takvimi değiştirdi! Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 8. ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinde önemli bir değişiklik yapma kararı aldığını duyurdu. Bu değişiklik, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlarının öne çekilmesini içeriyor. Öğrenciler şimdi ise yeni tarihlerin ne olduğunu merakla bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:42 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:42
1 hafta öne çekildi; MEB takvimi değiştirdi! Öğretmenler ve öğrenciler dikkat! 8. ve 12. sınıflar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sınav tarihleri bir hafta öne alındı ve yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin eğitimlerine devam ettiği resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2. dönem 2. yazılı sınavları, 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ayrıca, 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu değişiklikle birlikte, öğrencilerin sınav takvimini gözden geçirmeleri ve yeni tarihler doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamaları önem arz ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken sınavların planlanmasında ve duyurulmasında titizlikle çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerin ve velilerin, güncel duyuruları takip etmeleri ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’e veda! Törene Başkan Erdoğan da katıldı
CANLI | Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısı düzenliyor
Ceza alacağını anlayan DEM’li Sıddık Akış yurt dışına kaçamadan enselendi! PKK adına vergi topladı teröristlere evini açtı: Görevden alındı
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır... ’MÖZ - Barbie’ yakınlaşmasından çıkan yeni elebaşı
Meksika yeni Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum: Yahudi ama siyonist değil! İsrail’e dur çağrısı BM’ye Filistin’de iki devletli çözüm teklifi
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Aziz Yıldırım’ın seçim kozu ortaya çıktı! Yok böyle transfer: Taraftarlar çılgına dönecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekorları peş peşe açıkladı: Bir ayda tarihin en yüksek ihracatı!
Cartoon Network’te LGBT terörü! Hedefleri çocuklar: Çizgi filmler üzerinden sapkınlık
Galatasaray’a kral golcü: Icardi’nin tahtını sallayacak! Farioli’den Aslan kıyağı
ENFLASYON SONRASI EMEKLİ MAAŞLARI SİL BAŞTAN | SSK ve Bağ-Kurluya Temmuz zammı hesaplaması! Kim ne kadar alacak?
Müge Anlı’daki olayda korkunç detaylar! Selahattin Yalnız seri tecavüzcü çıktı: 11 çocuğu var
Fenerbahçe’de transferler Jose Mourinho’dan! İki dünya yıldızına haber yolladı
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: En kötüsü geride kaldı!
Maldivler Filistin ile dayanışma içinde! İsrail pasaportuna yasak geliyor: Ülkeye giremeyecekler
SON DAKİKA