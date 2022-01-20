1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler! Komik, duygusal, kısa, uzun

Öğrencilerin motivasyonunu artıracak güzel, komik, duygusal, kısa ve uzun karne tebrik mesajları ve sözleri araştırılıyor. Bu yıl karneler yüz yüze dağıtılacak. Karnelerini okullarına giderek alacak öğrencilerde heyecan büyük. Öğrencilerin yanı sıra veliler de heyecanlı. Yakınlarına 1. dönem karne tebrik mesajlarını atmak isteyenler arne alan öğrenciye güzel sözleri bulmak istiyor. İşte resimli karne tebrik mesajları ve sözleri...
1. DÖNEM KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ 2022
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.
Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum
Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.
Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.
Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.
Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.