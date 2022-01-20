1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler! Komik, duygusal, kısa, uzun

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz.

Tebrik ederim, kutlarım, aferin sana, helal olsun, sen azimli ve çalışkan birisin eee daha ne söyleyeyim tebrikler.

Azim ettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim..