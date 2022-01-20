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    • Eğitim
    • 20.01.2022 12:14
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    • 20.01.2022 12:14
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    1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler! Komik, duygusal, kısa, uzun

    1. dönem karne tebrik mesajları, resimli güzel sözleri gündemde yer alıyor. Okullarda 1. dönem 21 Ocak'ta sona erecek. Milyonlarca öğrenci 24 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline girecek. 4 Şubat'ta tatil bitecek ve 2. dönem de 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Karnelerin dağıtılmasına az bir süre kala tebrik mesajı göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte 1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler!

    1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022!

    Öğrencilerin motivasyonunu artıracak güzel, komik, duygusal, kısa ve uzun karne tebrik mesajları ve sözleri araştırılıyor. Bu yıl karneler yüz yüze dağıtılacak. Karnelerini okullarına giderek alacak öğrencilerde heyecan büyük. Öğrencilerin yanı sıra veliler de heyecanlı. Yakınlarına 1. dönem karne tebrik mesajlarını atmak isteyenler arne alan öğrenciye güzel sözleri bulmak istiyor. İşte resimli karne tebrik mesajları ve sözleri...

    1. DÖNEM KARNE TEBRİK MESAJLARI RESİMLİ 2022

    Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

    Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan öğrencilerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

    Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

    Çalışmaların karnene yansımış. Umarım hayatın boyunca başarılar hep senin olur.

    Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.
    Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller
    Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.

    Biricik yavrum başarılarınla beni çok mutlu ettin. İyi tatiller.

    Emeklerin ve güzel karne notların için tebrik ederim.

        Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

        Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller

        Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır. Karneni kutlar, iyi tatiller dilerim..

        Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz.

        Tebrik ederim, kutlarım, aferin sana, helal olsun, sen azimli ve çalışkan birisin eee daha ne söyleyeyim tebrikler.

        Azim ettin, çalıştın çabaladın ve başardın. Bu başarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim..
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        Haberler Eğitim 1. dönem karne tebrik mesajları resimli 2022! Karne alan öğrenciye güzel sözler! Komik, duygusal, kısa, uzun
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