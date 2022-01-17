1. dönem e Okul ne zaman kapanacak 2022? Son hafta devamsızlık giriliyor mu? e Okul VBS not bilgisi sorgulama ekranı!

e Okul ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci 2021- 2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem karnelerini alarak tatile çıkacaklar. Tatil öncesinde karne notlarını merak eden öğrenciler ve velileri, e Okul sistemi üzerinden not bilgilerini görüntülemek istiyorlar. Peki, e Okul ne zaman kapanacak? e Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...
E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul not giriş sistemi henüz kapanmadı. Karnelerin verilmesinde birkaç gün önce sistemin kapanması bekleniyor.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.