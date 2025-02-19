Zeleskiy’in Türkiye ziyareti manşetlerde! Takvim.com.tr şemsiyeye dikkat etmişti dünya o fotoğrafı konuşuyor

Ukrayna Savaşı için Fransa ve Suudi Arabistan'da alternatif zirveler düzenlenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Ankara'da ağırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters

O FOTOĞRAF DÜNYA BASININDA

Zelenskiy'in ziyareti dünya basınına damga vurdu. İngiltere'den ABD'ye, Ukrayna'dan Katar'a dünya basını Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk müzakereleri için ideal ev sahibinin Türkiye olduğuna yönelik sözlerini vurguladı. Dünya basınında en çok vurgulanan ise Takvim.com.tr'nin dikkat çektiği bir fotoğraf oldu.

MIDDLE EAST EYE'DAN TÜRKİYE VURGUSU

Londra merkezli The Middle East Eye "Zelenskiy, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaş görüşmelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi" başlığını kullandı ve Zelenskiy'in Türkiye'nin müzakerelere katılması gerektiğine yönelik sözlerine vurgu yaptı.

Middle East Eye, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

THE NEW ARAB: ZAMANLAMASI MANİDAR

Katar merkezli The New Arab ise Zelenskiy'in ABD ve Rusya'nın Suudi Arabistan'da bir araya gelmelerinden birkaç saat sonra Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti.

The New Arab, Takvim.com.tr

UKRAYNA GAZETESİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna gazetesi The Kyiv Independent, "Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmeleri için 'ideal ev sahibi' olduğunu söyledi" dedi ve Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekti.

The Kyiv Independent, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

FRANCE 24: ANKARA HEM RUSYA HEM DE UKRAYNA'YLA GÖRÜŞÜYOR

Fransız gazetesi France 24 ise Ankara'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile bağı olduğuna dikkat çekerken "Türkiye uzun zamandır Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlendi" ifadelerini kullandı.