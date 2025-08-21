PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse görüşeceğini açıkladı. Zelenskiy ayrıca görüşme adresi olarak Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'yı işaret etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme şartını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, EPAUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, EPA

ZELENSKİY'DEN TÜRKİYE ŞARTI

Zelenskiy, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri kesinleşirse Putin ile bir araya gelebileceğini belirtti.

Rusya lideri ile görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Güvenlik garantileri konusunda anlaşıldığında Putin'le görüşme mümkün" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, ReutersRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

RUSYA'DAN NET BİR MESAJ YOK

Putin'in yardımcısı Yuri Uşakov'un olası görüşme hakkındaki açıklaması belirsizdi. Uşakov, Zelenskiy ile Putin arasında birebir bir görüşmenin gerçekleşeceğini açıkça teyit etmedi. Uşakov, Putin ve Trump'ın, Ukrayna ve Rusya taraflarının doğrudan müzakerelere katılım düzeylerinin artırılması olasılığını ele alma olasılığını görüştüğünü söyledi.

Ancak Avrupalı liderler ve Batı basını, Uşakov'a ilişkin farklı bilgiler paylaşıyor. AFP'nin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Putin, ABD lideri Donald Trump'a Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İNGİLİZ BASINI "MACARİSTAN"I İŞARET ETTİ

Avrupalı liderler de benzer açıklamalar yapıyor. Reuters, Beyaz Saray'daki bir kaynağa dayanarak Zelenskiy ile Putin arasındaki görüşmenin Macaristan'da yapılabileceğini yazdı. Ancak Kremlin henüz buna onayını kamuoyuna açıklamadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz daha önce Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarının önümüzdeki iki hafta içinde bir araya geleceğini söylemişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının sonuçlarını aktardı. Stubb'a göre, ilk sonuç Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri konusunda "üretken bir diyalog" oldu. Başkan, tarafların derhal somut adımlar üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Stubb'a göre, Trump bu konuyu Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdi ve Putin de kabul etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı, "İkili görüşme başarılı olursa, üçlü bir görüşme düzenlenecek" dedi.

Trumptan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandıTrumptan flaş açıklama! Ukrayna için NATO kapısı kapandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Türk Telekom
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! Gökalp İçer'in karanlık ağı
Milas açıklarında alabora olan teknedeki 2 çocuk da kurtarıldı!
Terörsüz Türkiye komisyonunda açıklandı! Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme
İstanbul Valiliği'nden başıboş sokak köpeği açıklaması: İvedilikle toplayın
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Daltonlar suç örgütü hakkında bin 676 sayfalık iddianame! Gençleri tuzaklarına böyle düşürüyorlar: Lüks araba, pahalı mekan, marka giyim...
Vurgun ekspresi! Yurt dışından gelen krediler İBB şebekesine ve Ekrem İmamoğlu'na aktı | 38 milyar TL'lik para trafiği
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...