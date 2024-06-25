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WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange serbest kaldı! Suçlamaları kabul etti

5 yıldır İngiltere'de cezaevinde olan Julian Assange serbest kaldı. Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, serbest kalmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcıların kendisine yönelttiği suçlamaları kabul edecek.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 07:46 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:46
WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange serbest kaldı! Suçlamaları kabul etti

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Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, 52 yaşındaki Julian Assange, Amerikan gizli belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu kabul edecek.

HAPSE GİRMEYECEK
Anlaşma gereğince Wikileaks'in kurucusu, İngiltere'de hapiste kaldığı sürenin karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nde hapse girmeyecek.

Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı.

Anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.

Assange 2019 yılından bu yana İngiltere'de hapisteydi. Kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için mücadele ediyordu.

AVUSTRALYA'YA DÖNDÜ
ABD'nin mahkemeye sunduğu mektubun açıklanmasından sonra Wikileaks, Assange'ın bir uçakla İngiltere'yi terk ettiği ve ülkesi Avustralya'ya döndüğü kaydedildi.

Wikileaks'in kurucusunun eşi Stella Assange da sosyal medya hesabından destekçilerine teşekkür etti.

251 BİN GİZLİ BELGEYİ YAYIMLAMIŞTI
WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Amerikalı Savcılar, Assange'ı çoğu Casusluk Yasası kapsamındaki 18 suçtan yargılamak istiyorlardı.

Assange, bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için uzun bir hukuk mücadelesi verdi.

Avustralya Parlamentosu da Assange'ın ülkesine dönmesine yönelik çağrısını Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye iletmişti.

ABD BaşkanI Joe Biden, nisanda Avustralya'nın Assange'ın ülkesine dönmesi yönündeki talebini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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