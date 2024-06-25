WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange serbest kaldı! Suçlamaları kabul etti

Adalet Bakanlığı mektubu, Assange'ın kendi ülkesi olan Avustralya'ya dönmesine olanak tanıdı.

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, 52 yaşındaki Julian Assange , Amerikan gizli belgelerini elde etmek için komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu kabul edecek.

Anlaşmanın yarın Kuzey Mariana Adaları'ndaki bir mahkemede sonuçlanması bekleniyor.

Haberin duyulmasından sonra Wikileaks, Assange'ın serbest kalmasını "Julian Assange özgür" başlığıyla duyurdu.

Assange 2019 yılından bu yana İngiltere'de hapisteydi. Kendisine karşı açılan davanın siyasi amaçlı olduğunu iddia ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmemek için mücadele ediyordu.

AVUSTRALYA'YA DÖNDÜ

ABD'nin mahkemeye sunduğu mektubun açıklanmasından sonra Wikileaks, Assange'ın bir uçakla İngiltere'yi terk ettiği ve ülkesi Avustralya'ya döndüğü kaydedildi.