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Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD'den üstü kapalı tehdit

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oylama, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olan mecvut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu. Muhlefet seçim sonuçlarına itiraz etti. Maduro'ya Rusya ve Çin'den ise peş peşe tebrikler geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise üstü kapalı bir şekilde Maduro'yu tehdit etti.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 07:31 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 13:31
Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı: Muhalefet sonuçlara itiraz etti! Dünyadan tebrik ABD’den üstü kapalı tehdit

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Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 15 bin 767 merkezde yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) oy kullanmaya başladı. Oylama yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde seçimlerin güvenliğini sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

Venezuela'da 10 adayın katıldığı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti.

MADURO KAZANDI
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, yaptığı açıklamada, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını belirterek, 10 adayın yarıştığı devlet başkanı seçimini Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu.

İlk sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer alıyor.



CNE Başkanı Amoroso, adaylara ilişkin sonuçların detaylarının gelecek saatlerde CNE web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını bildirdi.
Sandığa katılım oranının ise yüzde 59 olduğu belirtildi.

Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Yeni başkan, 2031 yılına kadar görev yapacak.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado Muhalefet lideri Maria Corina Machado

ABD'DEN ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Venezuela'daki seçimin sonucuyla ilgili 'ciddi endişeleri' olduğunu söyledi. Tokyo'da konuşan Blinken, ABD'nin sonucun Venezuela halkının ne iradesini ne de oylarını yansıttığı konusunda endişeli olduğunu söyledi. Seçim yetkililerini tam sonuçları şeffaf bir şekilde ve derhal yayımlamaya çağırdı ve ABD ile uluslararası toplumun buna göre yanıt vereceğini söyledi. Blinken Tokyo'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Venezuela Seçim Komisyonu'nun duyurusunu kısa bir süre önce gördük,Duyurulan sonucun Venezuela halkının iradesini veya oylarını yansıtmadığı konusunda ciddi endişelerimiz var. Her oyun adil ve şeffaf bir şekilde sayılması, seçim yetkililerinin bilgileri gecikmeden muhalefet ve bağımsız gözlemcilerle paylaşması ve seçim yetkililerinin oyların tablosunu yayınlaması kritik önem taşıyor. Uluslararası toplum bunu yakından izliyor ve buna göre yanıt verecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

PUTİN'DEN İŞ BİRLİĞİNE DEVAM MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'yu kutladı.

Kremlin'in yayımladığı kutlama mesajında, Putin, Maduro'yu tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Rusya ile Venezuela'nın stratejik ortak olduğuna işaret eden Putin, "Çalışmalarınızın her alanda ilerici gelişmelere katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim. Bu, dost halklarımızın çıkarlarını tam olarak karşılarken, daha adil ve demokratik bir dünya düzeni inşa edilmesiyle de uyumludur." ifadesini kullandı.

Putin, Venezuela ile ikili ve uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduklarının altını çizdi.

ÇİN'DEN MADURO'YA TEBRİK

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, olağan basın toplantısında, Venezuela'daki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin ve Venezuela'nın iki iyi dost ve birbirini destekleyen ortaklar olduğunu söyleyen Lin, Maduro'yu yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Bu yıl Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümü olduğunu belirten Lin, ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklılığın geliştirilmesi çağrısı yaptı.

MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ
Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez, seçim sonuçlarını reddettiklerini söyledi.

İsim vermeden CNE'yi hedef alan Gonzalez, "Tüm kuralları çiğnediler. Venezuelalılar ve herkes olanları biliyor." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado de seçimleri yüzde 70 ile kazandıklarını iddia etti.

Machado, "Tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz, Edmundo Gonzalez, ülkenin seçilmiş yeni devlet başkanıdır. Kazandığımızı herkes biliyor." diye konuştu.

Ellerindeki sandık tutanaklarına göre seçimi "ezici" çoğunlukla kazandıklarını öne süren Machado, "CNE'nin bu sonuçları nereden edindiğini bilmiyoruz. Gonzalez, oyların yüzde 70'ini, Maduro ise yüzde 30'unu aldı. Bu, tarihteki en yüksek katılımlı seçim." dedi.

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