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Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oylama, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı olan mecvut Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 07:31 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:31
Venezuela’da seçimi Nicolas Maduro kazandı

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Latin Amerika ülkesi Venezuela'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 15 bin 767 merkezde yerel saatle 06.00'da (TSİ 13.00) oy kullanmaya başladı. Oylama yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Adayların isimlerinin yer aldığı makinelerde tercihlerini yapan seçmen, tercihinin çıktısını makineden alıp sandığa attı.

2025'te göreve gelecek olan yeni başkan, 2031 yılına kadar görev yapacak.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülke genelinde seçimlerin güvenliğini sağlamak için 380 binden fazla asker ve polis görevlendirildi.

Venezuela'da 10 adayın katıldığı devlet başkanı seçiminde yarış, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçti.

MADURO KAZANDI

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, devlet başkanı seçimini Nicolas Maduro'nun kazandığını duyurdu.

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