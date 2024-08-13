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Venezuela lideri Maduro muhalefeti hedef aldı! "Ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Savunma Konseyi'nde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Ülkenin zenginliklerini "faşistlere" teslim etmeyeceklerini söyledi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 05:06 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 05:07
Venezuela lideri Maduro muhalefeti hedef aldı! Ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz

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Başkent Caracas'ta düzenlenen Ulusal Savunma Konseyi'nde, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, isim vermeden muhalefeti hedef aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Güvenlik güçlerinin vakitlice aldığı önlemler sayesinde şiddet olaylarının kontrol altına alındığını vurgulayan Maduro, "Bu ülkenin zenginliklerini faşistlere teslim etmeyeceğiz, ülkenin siyasi iktidarını bu faşist oligarşiye teslim etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"HALKIMIZA İHANET ETMEYECEĞİZ VE BU ÜLKENİN VARLIKLARINI KORUYACAĞIZ"
Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından meydana gelen şiddet olaylarına değinerek, "Güvenlik güçleri zamanında harekete geçmeseydi, bu olayların boyutunu tahmin edin, yapmaya çalıştıkları şey iktidarı şiddetle ele geçirmek, ancak biz korkak değiliz ve cesurca ayağa kalkıyoruz, halkımıza ihanet etmeyeceğiz ve bu ülkenin varlıklarını koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Meclis'ten (AN) harekete geçmesini isteyen Maduro, sokaklarda şiddete yol açanlara ağır cezalar verilmesi için gerekli yasaların çıkartılması çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

"BU ŞİDDET OLAYLARININ PLANLAYICILARI VE FİNANSÖRLERİ HAPSE GİRMELİ"
Maduro, muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado'yu eleştirerek, "Şiddet çağrısı yapanlar ve bunu sosyal ağlarda paylaşanlar nerede? Sorumluluk alsınlar. Bu şiddet olaylarının planlayıcıları ve finansörleri hapse girmeli." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlık ettiği Ulusal Savurma Konseyi'ne, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez ve askeri komuta kademesi de hazır bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER
Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

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