Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nun eski başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi eski sekreteri Andriy Parubiy'nin batıdaki Lviv kentinde öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy suikast sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'deki korkunç cinayetin durumuna ilişkin ilk görüşlerini kısaca özetlediler. Andriy Parubiy'in vefatı nedeniyle ailem ve arkadaşlarımla birlikteyim. Katilin aranması ve soruşturması öncesinde gerekli tüm güç ve kaynaklar sağlandı."
"Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv'deki korkunç cinayetin durumuna ilişkin ilk görüşlerini kısaca özetlediler. Andriy Parubiy'in vefatı nedeniyle ailem ve arkadaşlarımla birlikteyim. Katilin aranması ve soruşturması öncesinde gerekli tüm güç ve kaynaklar sağlandı."
KURYE GİBİ GİYİNMİŞ
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade ederken görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy'e yaklaşıp ateş ettiğini aktardı. Suikastçının yemek siparişi uygulamasının kuryesi gibi giyindiği belirtilirken, Parubiy'i vurduktan sonra silahı çantasına saklayarak olay yerinden kaçtığı söylendi.