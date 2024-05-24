Ukrayna’da ateşkes mi yapılacak? Rus kaynaklardan flaş iddia: Vladimir Putin…

Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık iki buçuk yıl geride bırakılırken Rus kaynaklardan flaş bir iddia geldi.
PUTİN'DEN ATEŞKES ADIMI
Reuters'a konuşan dört Rus kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı, mevcut savaş alanı hatlarını tanıyan müzakere edilmiş bir ateşkesle durdurmaya hazır olduğunu ve Kiev ile Rusya'nın anlaşmaya varması halinde savaşmaya hazır olduğunu iddia etti.
REUTERS'TAN RUS KAYNAK İDDİASI
Reuters, Rus liderin danışmanlarına, müzakereleri engellemeye yönelik Batı destekli girişimlerden dolayı hayal kırıklığını dile getirdiğini söyledi.
Putin'le çalışmış ve Suriye'deki üst düzey görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen üst düzey bir Rus kaynak, "Putin gerektiği kadar savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda savaşı durdurmak için ateşkese de hazır" dedi.
PESKOV "DİYALOĞA AÇIĞIZ" DEDİ UKRAYNA'DAN CEVAP GELMEDİ
Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca açıkça ifade ettiğini ve ülkenin "ebedi savaş" istemediğini söylediğini söyledi. Reuters'ın belirttiğine göre Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ise sorulara yanıt vermedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Ekonomist Andrei Belousov'un geçen hafta Rusya'nın savunma bakanı olarak atanması, bazı Batılı askeri ve siyasi analistler tarafından, uzun süren bir çatışmayı kazanmak için Rus ekonomisini kalıcı bir savaş temeline oturtmak olarak yorumlanıyor. Reuters, bu adımın, Rusya'nın son dönemde Ukrayna'da kaydettiği ilerlemenin ardından geldiğine dikkat çekiyor.
Reuters'a konuşan kaynaklar, Putin'in Ukrayna'da ilerleme için yapacağı yeni bir hamlenin ülke çapında yeni bir seferberlik gerektireceğini bildiğini ve bunu istemediğini belirtti. Peskov ise Rusya'nın seferberliğe ihtiyacı olmadığını ve bunun yerine silahlı kuvvetlere gönüllülerin alındığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daha önce pek çok kez Putin'in şartlarına göre barış yapılmayacağını söylediğini ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma sözü verdiğini hatırlattı.
İSVİÇRE'DEN RUSYA'YA ENGEL
Ukrayna, savaşın nasıl sonlandırılacağı konusunda uluslararası kamuoyunun birleştirilmesi amacıyla önümüzdeki ay İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı görüşmelere hazırlanıyor. Görüşmeler, Putin'in katılmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy'nin girişimiyle düzenlendi. İsviçre ise Rusya'yı davet etmedi.