Ukrayna’da ateşkes mi yapılacak? Rus kaynaklardan flaş iddia: Vladimir Putin…

Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık iki buçuk yıl geride bırakılırken Rus kaynaklardan flaş bir iddia geldi.

PUTİN'DEN ATEŞKES ADIMI

Reuters'a konuşan dört Rus kaynak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı, mevcut savaş alanı hatlarını tanıyan müzakere edilmiş bir ateşkesle durdurmaya hazır olduğunu ve Kiev ile Rusya'nın anlaşmaya varması halinde savaşmaya hazır olduğunu iddia etti.

REUTERS'TAN RUS KAYNAK İDDİASI

Reuters, Rus liderin danışmanlarına, müzakereleri engellemeye yönelik Batı destekli girişimlerden dolayı hayal kırıklığını dile getirdiğini söyledi.

Putin'le çalışmış ve Suriye'deki üst düzey görüşmeler hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen üst düzey bir Rus kaynak, "Putin gerektiği kadar savaşabilir, ancak Putin aynı zamanda savaşı durdurmak için ateşkese de hazır" dedi.

PESKOV "DİYALOĞA AÇIĞIZ" DEDİ UKRAYNA'DAN CEVAP GELMEDİ

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için diyaloğa açık olduğunu defalarca açıkça ifade ettiğini ve ülkenin "ebedi savaş" istemediğini söylediğini söyledi. Reuters'ın belirttiğine göre Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlıkları ise sorulara yanıt vermedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov