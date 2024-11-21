UCM’nin Netanyahu kararına Avrupa ülkelerinden destek: Gelirse tutuklarız

Mahkeme ayrıca, İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine yönelik itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde tam yetkili olduğunu hükme bağladı. Bu kararla, Filistin halkına yönelik ihlallerin uluslararası hukuki zeminde hesap verebilirliği sağlanmış oldu.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'deki katliamların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, Netanyahu ve Gallant'ın bu suçlardan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ( UCM ), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Netanyahu ve Gallant suçlu bulundu (Fotoğraf: AA)

UCM'DEN TARİHİ KARAR

UCM'nin soykırımcı Netanyahu ve suç ortağı hakkkındaki yakalama kararı dünyada geniş yankı uyandırırken Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Rajagopal açıklamasında, "Bu, işlenen vahşetlerin hesabını verme yolunda önemli bir adımdır. Bunun yalnızca gerçek tutuklama ihtimali değil, aynı zamanda itibar ve miras açısından da bedelleri olacaktır." dedi.

BM'nin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem ise karara ilişkin "Geç olması hiç olmamasından iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

UCM'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de sivillerin aç bırakılması ve zulme uğraması gibi eylemler nedeniyle savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmasına değinen Alsalem, "Mahkeme, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs üzerindeki yargı yetkisini teyit ederek, İsrail'in, Filistin'deki iddia edilen suçlar üzerindeki yargı yetkisine yönelik itirazlarını reddetti." ifadesini kullandı.

Alsalem, UCM'nin gelecekte bu suçların cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutlarını da ele almasını umduğunu dile getirdi. Mahkemenin bu konudaki geçmiş performansının beklentilerin gerisinde kaldığını hatırlatan Alsalem, "Bu karar metninde Filistinli kadınlar üzerindeki belirli sonuçlardan bahsedilmiyor ancak çıkarım yapılabilir." mesajını verdi.