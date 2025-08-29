Türkiye, Moskova’daki BRICS+ Moda Zirvesi’nde küresel trendleri şekillendiriyor

Moskova, son yıllarda uluslararası işbirliği ve modada inovasyon için önde gelen bir platforma dönüşen BRICS+ Moda Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 28–30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen zirve, bir kez daha uluslararası etkinlik takviminin öne çıkan organizasyonlarından biri oluyor. Zirvenin düzenli katılımcıları arasında yer alan Türkiye, yalnızca hızla büyüyen moda endüstrisiyle değil, aynı zamanda yüzyıllara dayanan zengin tekstil mirasıyla da öne çıkıyor.

Tekstil sektörü, küreselde olduğu gibi, Türkiye'de de ekonominin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'ne (İTHİB) göre, ülkemizin tekstil ihracatı 2024 yılında 11,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat ise rekor seviyelere çıktı.

"ÜLKELER ARASINDA ANLAYIŞI GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye'nin BRICS+ Moda Zirvesi'ndeki varlığı, Moskova'nın yeni işbirlikleri için lokomotif konumuna geldiği bu dönemde, uluslararası ortaklıklara güçlü bir bağlılığı da işaret ediyor. Zirvede ülkemizi, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, 40'tan fazla ülkedeki tasarımcı ve uzmanları birbirine bağlayan küresel girişim Modest Fashion Week'in CEO'su Özlem Şahin Ertaş ile Bediz Co. Kurucusu ve İstanbul Moda Akademisi Öğretim Görevlisi Bediz Yıldırım temsil ediyor.

Zirve hakkında konuşan Cem Altan, şu değerlendirmeyi yaptı: "BRICS+ Moda Zirvesi, yaratıcı diyalog, kültürlerarası işbirlikleri ve küresel moda endüstrisine ilham verebilecek fikir alışverişi için alan yaratıyor. Farklı ülkelerden markalar aynı alanı, fikirleri ve izleyicileri paylaştıklarında, yalnızca ticaretle değil, aynı zamanda diplomasiyle de etkileşime girerek ülkeler arasında anlayış ve takdiri güçlendiriyor."

Zirve kapsamında Cem Altan, ulusal marka büyümesi ile küresel tedarik zinciri entegrasyonu arasındaki dengeye odaklanan genel oturumda bir konuşma yapacak. Panelde ayrıca, BRICS ülkeleri ve ortaklarının alternatif tekstil hammaddeleri geliştirmek üzere yapabilecekleri ortak girişimler ele alınacak ki bu konu, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de doğrudan örtüşüyor.

TÜRKİYE'Yİ ÜNLÜ TASARIMCI EMRE ERDEMOĞLU TEMSİL EDECEK

Latin Amerika, Çin, Hindistan, Ortadoğu ve Afrika gibi bölgelerden tasarımcı, üretici, üniversite temsilcileri, moda haftası organizatörleri ve alıcıların yer aldığı 60'tan fazla ülke BRICS+ Moda Zirvesi'ne katılıyor. BRICS ile yakın işbirliği içindeki bir ülke olarak Türkiye, BRICS+ Moda Zirvesi'ni yalnızca kumaş ve mamul ürünlerdeki yeniliklerini sergilemek için değil; aynı zamanda yeni pazarlar keşfetmek, iş bağlantılar kurmak ve diğer katılımcıların uzmanlıklarından öğrenmek için değerli bir ortam olarak görüyor.

Zirveyle eşzamanlı düzenlenen Moskova Moda Haftası kapsamında, 28 Ağustos–2 Eylül tarihlerinde 100'den fazla defile yapılacak. Rus tasarımcıların yanı sıra, 10 farklı ülkeden yaratıcılar koleksiyonlarını beğeniye sunacak. Türkiye'yi, ilkbahardaki Moskova Moda Haftası'nda güçlü bir izlenim yaratan Emre Erdemoğlu temsil edecek. Ünlü tasarımcının defilesinde, sevilen Türk oyuncu Uraz Kaygılaroğlu podyuma çıkarak beğeni toplamıştı.

Yasal Uyarıdır: Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir