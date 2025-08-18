Trump'tan Zelenskiy'e Oval Ofis'te haritalı mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenskiy'in arasındaki basına kapalı görüşmelerin başlamasından önce büyük bir Ukrayna haritasının sergilenmesi dikkati çekti.
UKRAYNA'YI PAYLAŞMA HARİTASI MI?
Haritada pembeyle gölgelendirilen Ukrayna'nın doğu kısmı, Rus askeri güçlerinin halihazırda kontrol ettiği toprakları gösterdi.
HARİTA "TEŞEKKÜRÜ"
Söz konusu haritaya yönelik değerlendirmede de bulunan Zelenskiy, "Başkan'a (Trump'a) savaş alanının haritadaki birçok detayını gösterdim. Harita için teşekkürler, harikaydı." ifadesini kullandı.